Двое мужчин получили многолетний срок за серию диверсий в России

Двое жителей Башкирии выслушали приговор за серию диверсий на железной дороге

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Башкирии за серию диверсий на железной дороге в Миассе Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2023 года 31-летний мужчина вступил в ряды «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией), где ему предложили совершить диверсии. Через месяц он поджег три железнодорожных релейных шкафа и один батарейный шкаф на участках железнодорожных путей на участке Южно-Уральской железной дороги. Ему помогал студент, контролируя обстановку.

Мужчин признали виновными по статьям об участии в деятельности террористической организации, диверсии и содействии диверсионной деятельности. Участник легиона получил 22 года лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Второй фигурант отправится в колонию общего режима на шесть лет.

Ранее сообщалось, что пойманная под Брянском диверсионно-разведывательная группа оказалась причастна к атакам на аэродром Шайковка в Калужской области.