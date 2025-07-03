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20:43, 3 июля 2025Силовые структуры

Двое мужчин получили многолетний срок за серию диверсий в России

Двое жителей Башкирии выслушали приговор за серию диверсий на железной дороге
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении двух жителей Башкирии за серию диверсий на железной дороге в Миассе Челябинской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в мае 2023 года 31-летний мужчина вступил в ряды «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией), где ему предложили совершить диверсии. Через месяц он поджег три железнодорожных релейных шкафа и один батарейный шкаф на участках железнодорожных путей на участке Южно-Уральской железной дороги. Ему помогал студент, контролируя обстановку.

Мужчин признали виновными по статьям об участии в деятельности террористической организации, диверсии и содействии диверсионной деятельности. Участник легиона получил 22 года лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Второй фигурант отправится в колонию общего режима на шесть лет.

Ранее сообщалось, что пойманная под Брянском диверсионно-разведывательная группа оказалась причастна к атакам на аэродром Шайковка в Калужской области.

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