Найдены причастные к атакам на военный аэродром в российском регионе

Пойманная под Брянском ДРГ оказалась причастна к атакам на аэродром Шайковка

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), пойманная под Брянском, участвовала в атаках на военный аэродром «Шайковка» в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в ДРГ входили три украинских офицера и сержанта, их задачей было совершать в регионах России резонансные теракты на военных и энергетических объектах. Среди целей у ДРГ был аэродром «Шайковка».

21 августа 2023 года там произошел взрыв самодельного взрывного устройства, позже аэродром был атакован дронами. Известно, что на нем базировались дальние бомбардировщики. Их не повредили.

ДРГ задержали в Брянской области во время их очередной вылазки. Двое были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Петербурге девушку, заложившую бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия.