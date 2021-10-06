НАТО вышлет несколько сотрудников российской миссии за «враждебную деятельность»

НАТО вышлет несколько сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя за их «враждебную деятельность». Об этом пишет Sky News со ссылкой на источники.

По данным издания, лидеры стран НАТО договорились выслать восемь россиян. Кроме того, альянс планирует упразднить должности двух сотрудников миссии РФ.

Отмечается, что причина такого решения — «враждебная деятельность» России в странах-членах альянса. Пока что эту информацию не подтвердили ни в НАТО, ни в миссии РФ.

Дипломатический скандал в Брюсселе разгорается на фоне сообщений об обращении сенаторов США из Демократической и Республиканской партий к президенту страны Джо Байдену. По данным Reuters, они потребовали, чтобы президент поставил властям России ультиматум: Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона.