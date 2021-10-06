Кремль ответил на призыв сенаторов к Байдену выслать 300 российских дипломатов

Обращение сенаторов США к американскому президенту Джо Байдену с призывом выслать 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер. Так на соответствующее заявление ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает в среду, 6 октября, ТАСС.

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве», — заметил он и добавил, что авторы подобной инициативы, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов работает в США.

Пресс-секретарь заявил, что политика США в отношении России приводит к страданию народов двух стран, а Вашингтон уже несколько лет ведет курс на полное сворачивание отношений с Москвой. «Такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией — захват нашей дипсобственности и так далее, — ни к чему хорошему не привели», — заключил Песков.

Ранее в МИД России подчеркнули, что тот, кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. «Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», — подчеркнули в ведомстве.

Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них МИД России

Американские сенаторы как из Демократической, так и из Республиканской партий написали открытое письмо Байдену и потребовали, чтобы американский лидер поставил России ультиматум: Москва должна расширить посольство США, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

Авторы обращения посчитали неприемлемой несоразмерность дипломатического представительства. По их мнению, российская сторона должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету между количеством американских дипломатов, работающих на ее территории, и количеством российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах.