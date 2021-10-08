Кремль анонсировал ответные меры на действия НАТО в отношении России

Песков: Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении России

Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО по сокращению численности российской миссии при альянсе. Их анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

«Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы», — заявил пресс-секретарь президента России. Он также заявил, что пока о сотрудничестве России и НАТО «говорить не приходится» и что НАТО сужает «возможности для диалога».

По словам Пескова, Североатлантический альянс «в целом имеет антироссийскую направленность». Он отметил, что это не только восприятие российских властей, но и объективная реальность, которая подтверждается действиями военного блока.

Ранее стало известно, что Москва согласовывает ответные меры на действия НАТО против российской миссии в военном блоке. Сообщалось, что решение Кремля затронет Военную миссию связи НАТО в Москве. Также допускается вариант полного закрытия представительства России в военном блоке.

6 октября в НАТО сократили число работников российской миссии при военном альянсе в Брюсселе до 10 человек вместо 20. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые сотрудники постоянного представительства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».