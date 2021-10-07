В МИД призвали НАТО определиться в отношении к России

Захарова: НАТО нужно определиться в желании решать проблемы с Россией или сдерживать ее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» призвала НАТО определиться в отношении России и решить, желает ли альянс совместно с Москвой решать проблемы и бороться с глобальными вызовами, или проводить политику сдерживания. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что вопрос о выстраивании концепции взаимоотношений следует адресовать журналистам, экспертному сообществу и представителям политического блока, чтобы понять, каковы их конкретные намерения.

«Они хотят решать реальные, глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно, и без России никуда не деться? Или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот таким примитивным способом?» — добавила официальный представитель.

Ранее Захарова прокомментировала высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя, которые работали в миссии России при НАТО. Она предсказала, что скоро в Европе исчезнут российские переговорщики, которые общаются со странами альянса.

6 октября телеканал Sky News со ссылкой на источники написал, что НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя за их «враждебную деятельность». Таким образом, в миссии останутся работать 10 дипломатов из России вместо 20.

