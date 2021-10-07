Захарова предсказала исчезновение российских переговорщиков из НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку восьми российских дипломатов из Брюсселя, которые работали в миссии России при НАТО. Она предсказала, что скоро в Европе исчезнут российские переговорщики, которые общаются со странами альянса. Это заявление прозвучало во время брифинга.

«Видимо, скоро в Брюсселе не останется тех, кто может реально вести разговор на должном уровне с генеральным секретариатом и странами-членами [НАТО]. Видимо, именно этого натовцы и добиваются», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова заявила, что шаг альянса не стал неожиданностью, однако удивил Россию бесцеремонностью. По ее словам, Москву уведомили о высылке ее представителей только 6 октября.

В тот же день телеканал Sky News со ссылкой на источники написал, что НАТО вышлет восемь сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя за их «враждебную деятельность». Таким образом, в миссии останутся работать 10 дипломатов из России вместо 20.

НАТО уже высылал россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году. Это произошло на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении.