Генсек НАТО раскрыл причины высылки российских дипломатов

В НАТО назвали причиной высылки российских дипломатов принадлежность сотрудников дипмиссии к «необъявленным агентам разведки». Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По словам генсека, лишение аккредитации восьми российских сотрудников не связана с конкретным событием. «Мы констатируем рост активности России, должны проявлять бдительность, должны действовать, так как чувствуем, что сотрудники российской миссии осуществляют деятельность, которая не соответствует их статусу», — подчеркнул Столтенберг.