Стало известно об ответе России на сокращение миссии при НАТО

«Коммерсантъ»: в России согласуют ответ на решение НАТО о сокращении миссии

В России проходит согласование ответа на решение НАТО о сокращении численности российской миссии при альянсе. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как рассказали источники издания, при этом уже решено, что меры затронут Военную миссию связи НАТО в Москве. Однако собеседники издания не смогли сказать, коснутся ли ответные меры Информационного бюро НАТО в Москве.

Один из них допускает, что Россия вообще может закрыть свое представительство при альянсе. «Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО назвали причиной высылки российских дипломатов принадлежность сотрудников дипмиссии к «необъявленным агентам разведки». Генсек раскрыл обстоятельства лишения аккредитации российских сотрудников и отметил, что они не связаны с конкретным событием.

6 октября в НАТО сообщили о высылке нескольких сотрудников миссии России при альянсе из Брюсселя. Уточняется, что в миссии останутся только 10 дипломатов вместо 20.