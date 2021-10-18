В НАТО отказались объяснить причины высылки российских дипломатов

Лавров заявил, что от НАТО не было никакого объяснения причин высылки дипломатов России

В НАТО отказались объяснить причины сокращения российской миссии при альянсе в Брюсселе и высылки части дипломатов, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Он отметил, что никакого объяснения причин подобного шага не сделано. При этом Лавров напомнил, что за несколько дней до этого он встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который «всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ».

«Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к коллегам в Брюсселе», — добавил министр иностранных дел.

В начале октября в НАТО сократили миссию РФ в Брюсселе до 10 человек. Восемь российских дипломатов были высланы под предлогом того, что они являлись незаявленными сотрудниками российской разведки, как отметили представители альянса.

18 октября стало известно, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО.

