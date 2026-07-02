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13:41, 2 июля 2026Путешествия

Ледибои украли у российского туриста 24 тысячи рублей в Таиланде

Ледибои обокрали российского туриста в его номере в отеле Паттайи
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Ледибои (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) украли 24 тысячи рублей из номера российского туриста в отеле Таиланда после оказания услуг. Об этом пишет местное издание The Pattaya News.

Уточняется, что соотечественник думал, что снял двух проституток на улице Уокинг-стрит в Паттайе. То, что они оказались трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), стало для него сюрпризом, но не заставило отказаться от услуг. Мужчина на месте заплатил им три тысячи бат (семь тысяч рублей) и повел в отель.

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Позже турист вызвал в номер полицию и обвинил ледибоев в краже еще 10 тысяч бат (24 тысячи рублей). В итоге выяснилось, что таец и лаосец действительно обокрали иностранца, их задержали. Оказалось, что они представлялись как Чантакан и Эккарат, а их паспорта были оформлены на мужские имена. После инцидента власти выпустили предупреждение для иностранцев и напомнили, что проституция в стране незаконна.

Ранее трансгендерная женщина напала на российского туриста на популярном курорте Таиланда из-за оскорблений в свой адрес. Позже она извинилась перед ним и продолжила выпивать с иностранцем в большой компании.

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