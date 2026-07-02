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13:43, 2 июля 2026Бывший СССР

Любивший поесть с Пашиняном в автобусе депутат заявил об уходе

Спикер парламента Армении Симонян заявил об уходе из команды Пашиняна
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян заявил о своем уходе из команды премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом он сообщил в ходе брифинга, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

«Мы ничего не обсуждали с премьер-министром, соглашения нет. Я в политике или только в рамках партии "Гражданский договор" (правящая партия Армении — прим. «Ленты.ру»), я не вижу себя в политических процессах без Никола Пашиняна», — заявил Симонян.

Спикер парламента отметил отсутствие обиды на Пашиняна. Свой уход он объяснил тем, что «хочет немного отдохнуть».

Кадр: @nikol_pachinyan

Ален Симонян является одним из ближайших политических соратников Пашиняна. Их тандем образовался в 2010-х во время их оппозиционной деятельности. В 2026 году, во время предвыборной кампании, Симонян не раз попадал в кадры видеороликов, где он и Пашинян в автобусе употребляют в пищу морковь, чебуреки, лаваш и многое другое.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, где большинство получил «Гражданский договор» во главе с Пашиняном. Россия официально не поздравляла главу армянского кабмина с победой на выборах. 1 июля Пашинян провел телефонный разговор с премьер-министром России Михаилом Мишустиным впервые после голосования.

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