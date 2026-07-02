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13:52, 2 июля 2026Россия

На подлете к Москве сбили украинский БПЛА

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве украинском беспилотнике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

На подлете к Москве сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник. Также он добавил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей Собянин не привел.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в ночь с 1 на 2 июля сбили над регионами 327 БПЛА ВСУ. В Минобороны России уточнили, что под удар ВСУ попали 19 регионов, среди которых Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Ростовская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.

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