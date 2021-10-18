Германия оценила решение России приостановить представительство при НАТО

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил решение России приостановить работу представительства при НАТО, указав, что это осложнит отношения между Москвой и Берлином. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы МИД ФРГ, ранее российская сторона демонстрировала готовность к переговорам, однако действия Москвы серьезно навредили диалогу. «Мы все больше и больше должны признавать, что Россия, похоже, больше не желает [переговоров]», — заявил дипломат.

Маас назвал «прискорбным» решение о приостановке работы миссии, принятое Россией. «Это усложняет задачу, а они [отношения] уже были трудными. Германия стремилась в рамках НАТО к диалогу с Россией», — подчеркнул министр.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Также, по словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до десяти человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сформирует список ответных мер. Так, Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО, отзывает аккредитацию ее сотрудников, а также останавливает деятельность информационного бюро Североатлантического альянса в Москве.