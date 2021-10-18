Россия приостановит работу миссии НАТО в Москве

Лавров заявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве

Россия приостанавливает работу военной миссии НАТО в Москве и отзывает аккредитацию ее сотрудников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке. «Мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года», — сообщил Лавров.

Дипломат указал на незаинтересованность военного блока в равноправном диалоге. «Мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны», — заключил министр.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. По словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения военного блока информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.