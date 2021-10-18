МИД раскрыл планы после приостановки работы миссии России при НАТО

МИД России: после приостановки своей миссии при НАТО будем контактировать через Бельгию

После приостановки своей миссии при НАТО Россия будет контактировать с альянсом через одного из послов РФ в Бельгии. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД России.

Министерство предложило НАТО выбрать одного из послов стран-членов альянса для выполнения аналогичных функций в Москве.

Россия приостановит деятельность своего представительства при НАТО, информбюро и военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве. Аккредитацию сотрудников военной миссии отзовут 1 ноября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что такое решение было принято в ответ на действия альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке. Кроме того, НАТО решили упразднить должности еще двоих дипломатов. Таким образом в миссии остались бы работать 10 представителей России вместо 20.

