Ольга Бузова спела на камеру в образе с колье за 205 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова спела на камеру в роскошном образе. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Вначале видео звезда предстала в розовых шортах и майке с жемчугом, опираясь на костыли после операции на колено. Затем исполнительница позировала в алом платье с кейпом.
Наряд Бузовой дополняло колье Schiaparelli из желтого золота в виде замка. Стоимость изделия на сайте перепродажи люксовых вещей составила 205 тысяч рублей.
В июне Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей. Знаменитость рассказала, что после съемок решила заехать в бутик Cartier. В результате она купила серьги почти за 920 тысяч рублей и колье за 328 тысяч рублей.