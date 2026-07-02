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13:53, 2 июля 2026Ценности

Ольга Бузова спела на камеру в образе с колье за 205 тысяч рублей

Российская певица Ольга Бузова спела на камеру в колье Schiaparelli за 205 тысяч рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова спела на камеру в роскошном образе. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале видео звезда предстала в розовых шортах и майке с жемчугом, опираясь на костыли после операции на колено. Затем исполнительница позировала в алом платье с кейпом.

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Наряд Бузовой дополняло колье Schiaparelli из желтого золота в виде замка. Стоимость изделия на сайте перепродажи люксовых вещей составила 205 тысяч рублей.

В июне Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей. Знаменитость рассказала, что после съемок решила заехать в бутик Cartier. В результате она купила серьги почти за 920 тысяч рублей и колье за 328 тысяч рублей.

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