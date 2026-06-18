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14:43, 18 июня 2026Ценности

Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

Российская певица Ольга Бузова купила бриллиантовые украшения на 1,2 миллиона рублей
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей. На сторис, размещенные в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) артистки, обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Знаменитость рассказала, что после съемок решила заехать в бутик Cartier. В результате она купила серьги за почти за 920 тысяч рублей и колье за 328 тысяч рублей. Общая стоимость украшений составила 1,2 миллиона рублей.

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Ранее в июне Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске. Звезде провели операцию после полученной в душе травмы ноги.

В апреле Ольга Бузова кардинально сменила имидж и вызвала ажиотаж в сети. Поп-исполнительница записала видео к анонсу ее новой песни «Перекрашусь в блонд» и предстала с осветленными волосами.

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