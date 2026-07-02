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13:53, 2 июля 2026Мир

Спецпредставитель Путина обратился к Мерцу

Глава РФПИ Дмитриев призвал Мерца изменить курс и спасти Германию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу необходимо признать ошибки правительства и изменить курс Германии ради спасения страны. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в своем аккаунте социальной сети Х.

«Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию, иначе это сделает за вас АдГ (Альтернатива для Германии — прим. «Ленты.ру»). Ностальгия по старым временам, когда лучшие политики принимали лучшие решения, — это неплохо: она свидетельствует о стремлении к рациональному подходу, в котором так нуждается ФРГ», — обратился к Мерцу глава РФПИ.

21 июня Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить Мерца уйти в отставку вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также спецпредставитель президента России с иронией прокомментировал обращение канцлера ФРГ к немецкой сборной, проигравшей на чемпионате мира по футболу.

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