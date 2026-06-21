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20:41, 21 июня 2026Россия

Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам

Спецпредставитель Путина Дмитриев попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку
Вячеслав Агапов
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку. Об этом спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами написал в соцсети X.

Дмитриев попросил инопланетян убедить главу немецкого правительства уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером.

«Дорогие инопланетяне, спасибо вам, что вы проявили ваше всемогущество и добродетель и убедили Стармера уйти в отставку в течение двух недель после просьбы. Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги еще хуже. Он разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, плохими энергетическими и экономическими решениями», — написал он.

Ранее Дмитриев прокомментировал сообщения о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Поводом для заявления стало мнение президента США Дональда Трампа, который предположил, что Стармер может покинуть пост на фоне проблем с миграционной и энергетической политикой. «Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», — написал глава РФПИ.

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