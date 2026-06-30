Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 30 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина высмеял Мерца после поражения сборной Германии

Дмитриев поиронизировал над Мерцем, поддержавшим сборную Германии после поражения на ЧМ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к немецкой сборной, проигравшей на чемпионате мира по футболу. Свой комментарий глава РФПИ оставил в социальной сети Х.

«У Мерца всегда хорошо получается поощрять неудачи», — пошутил представитель Кремля.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост Мерца, в котором он выразил поддержку сборной страны, отметив, что «Германия гордится своими футболистами».

Ранее сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины

    Встречу Белоусова с военкорами охарактеризовали словами «вселяет надежду»

    У владельца российской сети заправок начались обыски

    Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

    Экс-депутат Рады раскрыл причину подрыва украинского олигарха в Монако

    Раскрыт неожиданный фактор риска развития жировой болезни печени

    Минфин США уменьшил особняк Филиппа Киркорова

    Эффективность запрета на выдачу виз ЕС россиянам оценили

    Местная жительница заявила о возможной второй машине исчезнувшей семьи Усольцевых

    В Москве на видео попала огромная очередь за бесплатными чипсами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok