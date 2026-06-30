Спецпредставитель Путина высмеял Мерца после поражения сборной Германии

Дмитриев поиронизировал над Мерцем, поддержавшим сборную Германии после поражения на ЧМ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на обращение канцлера ФРГ Фридриха Мерца к немецкой сборной, проигравшей на чемпионате мира по футболу. Свой комментарий глава РФПИ оставил в социальной сети Х.

«У Мерца всегда хорошо получается поощрять неудачи», — пошутил представитель Кремля.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост Мерца, в котором он выразил поддержку сборной страны, отметив, что «Германия гордится своими футболистами».

Ранее сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу.