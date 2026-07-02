Известный телеведущий раскрыл подробности ухода из шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Маркони заявил, что ушел из шоу «Вечерний Ургант» без конфликтов

Известный телеведущий Владимир Маркони, бывший сценаристом и участником рубрик шоу «Вечерний Ургант», раскрыл подробности ухода из проекта. В интервью журналисту Карену Адамяну для проекта «Макарена», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что его увольнение прошло без конфликтов.

«Все было очень деликатно, мирно, с большой нежностью и с большим уважением. (...) Я был не первым человеком, который уходит из программы. Таких, кстати, людей, которые уходили, было очень немного, но уходили. И со всеми были очень классные и приятные прощальные чаепития», — ответил Маркони на вопрос о том, как он покинул шоу «Вечерний Ургант».

Он добавил, что ведущий проекта Иван Ургант спокойно отреагировал на его решение уйти.

Ранее актриса Алла Михеева раскрыла влияние участия в «Вечернем Урганте» на ее жизнь. Она рассказала, что с приходом на телепроект стала ощущать финансовую стабильность.