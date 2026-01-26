Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

Ведущая Михеева с приходом в «Вечерний Ургант» ощутила финансовую стабильность

Бывшая ведущая рубрики «Острый репортаж» в ток-шоу «Вечерний Ургант», актриса Алла Михеева рассказала, что с приходом на телепроект стала ощущать финансовую стабильность. Влияние телепрограммы на ее жизнь она раскрыла в беседе с изданием Starhit.

Телеведущую спросили, в какой момент жизни она почувствовала финансовую стабильность. «Когда была студенткой четвертого курса и начала работать с Иваном Андреевичем [Ургантом] на Первом канале», — ответила Михеева.

Она уточнила, что тогда сфокусировалась на карьере на телевидении. Звезда «Вечернего Урганта» также заявила, что профессия телеведущей в итоге стала для нее родной.

Ранее Михеева также призналась, что сильно тоскует по «Вечернему Урганту». Кроме того, она сообщила, что поддерживает отношения с Ургантом.

Михеева училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (нынешнее название — Российский государственный институт сценических искусств), куда она поступила в 2008 году. Она присоединилась к команде шоу «Вечерний Ургант» в 2012-м.