Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 26 января 2026Интернет и СМИ

Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

Ведущая Михеева с приходом в «Вечерний Ургант» ощутила финансовую стабильность
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшая ведущая рубрики «Острый репортаж» в ток-шоу «Вечерний Ургант», актриса Алла Михеева рассказала, что с приходом на телепроект стала ощущать финансовую стабильность. Влияние телепрограммы на ее жизнь она раскрыла в беседе с изданием Starhit.

Телеведущую спросили, в какой момент жизни она почувствовала финансовую стабильность. «Когда была студенткой четвертого курса и начала работать с Иваном Андреевичем [Ургантом] на Первом канале», — ответила Михеева.

Она уточнила, что тогда сфокусировалась на карьере на телевидении. Звезда «Вечернего Урганта» также заявила, что профессия телеведущей в итоге стала для нее родной.

Ранее Михеева также призналась, что сильно тоскует по «Вечернему Урганту». Кроме того, она сообщила, что поддерживает отношения с Ургантом.

Михеева училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства (нынешнее название — Российский государственный институт сценических искусств), куда она поступила в 2008 году. Она присоединилась к команде шоу «Вечерний Ургант» в 2012-м.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok