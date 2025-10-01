Звезда «Вечернего Урганта» призналась в безумной тоске по шоу

Телеведущая Алла Михеева призналась, что скучает по шоу «Вечерний Ургант»

Звезда шоу «Вечерний Ургант», телеведущая Алла Михеева призналась в тоске по программе. Об этом она высказалась в интервью порталу «Леди Mail».

«Я безумно скучаю по "Вечернему Урганту", как и многие зрители», — заявила Михеева.

Она также сообщила, что поддерживает отношения с ведущим шоу Иваном Ургантом. «Иван Андреевич — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях», — уточнила телезвезда.

Ранее был раскрыт гонорар Михеевой. Утверждалось, что телеведущая получает более одного миллиона рублей за корпоратив.

Михеева вела рубрику «Острый репортаж» в «Вечернем Урганте». Шоу, как и многие другие развлекательные программы, перестало выходить на Первом канале в феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине. Позже некоторые передачи стали возвращаться в эфир, однако проекта Урганта среди них не было. На фоне этого в сети неоднократно появлялись слухи о закрытии шоу, однако Первый канал опровергал их.