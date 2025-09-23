Интернет и СМИ
Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

Shot: Михеева из «Вечернего Урганта» просит 1,5 миллиона рублей за корпоратив
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывшая ведущая рубрики «Острый репортаж» в ток-шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева просит гонорар в размере 1,5 миллиона рублей за проведение корпоратива. Об этом в Telegram заявил Shot.

В стоимость входит гонорар второму ведущему, с которым Михеева будет работать на мероприятии. По данным издания, звезда «Вечернего Урганта» не соглашается вести корпоративы в одиночку.

«Девушке нужна отдельная большая гримерка, в которой будут сырная, мясная и фруктовая тарелки, горячее на выбор, а также охлажденное шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP к моменту окончания мероприятия», — говорится в материале.

Уточняется, что в райдер Михеевой входит оплата работы личного мастера, который сделает ей макияж и прическу — это обойдется в 30 тысяч рублей. Кроме того, телеведущая просит нанять ей охранника, а в случае дресс-кода на мероприятии оплатить работу ее личного стилиста.

В марте сообщалось, что Михеева требует 750 тысяч рублей за выступление на корпоративе. Среди прочего в ее райдере присутствовали безлактозное и растительное молоко, закуски, а также белые тапочки.

