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18:14, 5 марта 2025Интернет и СМИ

В райдере звезды «Вечернего Урганта» нашли коньяк и белые тапки

«Абзац»: Выступление ведущей Михеевой на корпоративе стоит 750 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Звезда «Вечернего Урганта», телеведущая Алла Михеева требует 750 тысяч рублей за выступление на корпоративе. Ее райдер раскрыло издание «Абзац».

Сообщается, что в требованиях Михеевой нашли дорогое шампанское и коньяк, безлактозное и растительное молоко, закуски, а также белые тапки. Кроме того, ведущая требует оплатить услуги гримера. Отмечается, что стоимость прически и макияжа составит 25 тысяч рублей.

В райдере подчеркивается, что в случае, если хотя бы одно условие не будет соблюдено, Михеева может отказаться от сотрудничества.

Ранее стало известно, сколько будет стоить выступление ведущего Ивана Урганта в России. Сообщается, что четыре часа работы на корпоративе будет стоить 6,8 миллиона рублей.

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