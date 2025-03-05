В райдере звезды «Вечернего Урганта» нашли коньяк и белые тапки

«Абзац»: Выступление ведущей Михеевой на корпоративе стоит 750 тысяч рублей

Звезда «Вечернего Урганта», телеведущая Алла Михеева требует 750 тысяч рублей за выступление на корпоративе. Ее райдер раскрыло издание «Абзац».

Сообщается, что в требованиях Михеевой нашли дорогое шампанское и коньяк, безлактозное и растительное молоко, закуски, а также белые тапки. Кроме того, ведущая требует оплатить услуги гримера. Отмечается, что стоимость прически и макияжа составит 25 тысяч рублей.

В райдере подчеркивается, что в случае, если хотя бы одно условие не будет соблюдено, Михеева может отказаться от сотрудничества.

Ранее стало известно, сколько будет стоить выступление ведущего Ивана Урганта в России. Сообщается, что четыре часа работы на корпоративе будет стоить 6,8 миллиона рублей.