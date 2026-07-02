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13:49, 2 июля 2026Спорт

Российская фигуристка-чемпионка вышла замуж за учителя физкультуры

Российская фигуристка-чемпионка Анастасия Мишина вышла замуж за учителя физкультуры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Чемпионка мира в парном фигурном катании Анастасия Мишина вышла замуж. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Избранником спортсменки стал Андрей Пушняков — учитель физкультуры, классный руководитель и тренер по баскетболу. Муж Мишиной работает в школе, где она училась. «А познакомились мы на дне рождения моей школьной подруги», — заявила Мишина.

«Мы поздравляем Настю и ее супруга с этим радостным событием! Желаем счастья, взаимопонимания, семейного благополучия и исполнения всех желаний!» — говорится в заявлении ФФККР.

Мишина в паре с Александром Галлямовым победила на чемпионате мира в 2021 году, спустя год они выиграли чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 спортсмены стали бронзовыми призерами в парном катании и в командных соревнованиях.

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