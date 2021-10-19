Лавров сообщил о приостановке работы постпредставительства России при НАТО с 1 ноября

С 1 ноября Россия приостанавливает работу постпредставительства при НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Также, по словам дипломата, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя.

Причины решения

Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.

Заявление нашего министерства должно быть распространено буквально в эти минуты. У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя Сергей Лавров о приостановке работы постпредставительства

Дипломат указал на незаинтересованность военного блока в равноправном диалоге. «Мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны», — заключил министр.

Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, то они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии, который обеспечивает двусторонние отношения между Россией и Королевством Бельгия Сергей Лавров

«Сожаления» НАТО

В свою очередь официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что НАТО сожалеет о решении России приостановить деятельность своего представительства.

Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах Оана Лунгеску о приостановке работы российского миссии

При этом Лунгеску подчеркнула, что альянс открыт для диалога с Россией после закрытия миссий, в том числе через Совет Россия-НАТО. «Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО», — сказала дипломат.

Ответные меры Кремля

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что североатлантический альянс «в целом имеет антироссийскую направленность». Он подчеркнул, что это не только восприятие российских властей, но и объективная реальность, которая подтверждается действиями военного блока.

Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы Дмитрий Песков об ответных мерах Кремля

Песков также заявил, что пока о сотрудничестве России и НАТО «говорить не приходится» и что НАТО сужает «возможности для диалога».

По поводу высылки дипломатов высказался и глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Он заявил, что решение НАТО оставить лишь 10 дипломатов не останется без ответа. Сенатор при этом напомнил, что некоторое время назад в альянсе намекали на желание позитива в отношениях с Россией. Но в РФ не услышали ответа на предложение предпринимать конкретные шаги.

Теперь последовало вот это. Если это и есть конкретные шаги НАТО, то это, конечно, не те шаги, которые обеспечивают прочный мир, надежную безопасность, взаимопонимание и доверие Андрей Климов о высылке российских дипломатов

Сокращение миссии вдвое

6 октября в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе и пояснили, что там останутся всего 10 человек. Такое заявление публикует РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые являлись незаявленными сотрудниками российской разведки», — цитирует агентство представителей альянса.

Агентство отмечает, что таким образом в миссии останутся работать 10 дипломатов из России вместо 20.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что лидеры стран НАТО договорились выслать восемь россиян. Кроме того, альянс планирует упразднить должности двух сотрудников миссии РФ. Причина такого решения — «враждебная деятельность» России в странах-членах альянса.

НАТО уже высылал россиян из миссии в Брюсселе в 2018 году. Это произошло на фоне скандала с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль. Тогда аккредитацию отозвали у семи сотрудников постпредства, а еще трем отказали в ее предоставлении.