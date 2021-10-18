В НАТО заявили об открытости к диалогу с Россией

Представитель НАТО Лунгеску заявила об открытости к диалогу с РФ после закрытия миссий

Представитель Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт для диалога с Россией после закрытия миссий, в том числе через Совет Россия-НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России. В то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО», — сказала дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Также, по словам министра, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве.

6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до десяти человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к «необъявленным агентам разведки».