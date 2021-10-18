В НАТО высказались о приостановке работы миссии России

В НАТО сообщили, что сожалеют о решении России приостановить работу миссии при альянсе

НАТО сожалеет о решении России приостановить деятельность своего представительства при альянсе. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в беседе с РИА Новости.

«Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также информационной миссии НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах», - подчеркнула она.

Россия приостановит деятельность своего представительства при НАТО, информбюро и военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве. Аккредитацию сотрудников военной миссии отзовут 1 ноября.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что такое решение было принято в ответ на действия альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке. Кроме того, в НАТО решили упразднить должности еще двоих дипломатов. Таким образом в миссии остались бы работать 10 вместо 20 представителей России.