Политолог предсказал развитие отношений России и НАТО и напомнил про 2014 год

В ближайшее время не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и НАТО, восстановление контактов в краткосрочной перспективе исключается. Развитие событий в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Быстро вернуться назад скорее невозможно. К этому мы шли с 2008 года (вооруженный конфликт в Южной Осетии, разразившийся тогда, ухудшил отношения России и НАТО — прим. «Лента.ру»), а оперативные контакты приостановили еще в 2014 году (после присоединения Крыма к территории России — прим. «Лента.ру»)», — пояснил политолог.

Кортунов также напомнил, что последняя встреча в формате Совета Россия — НАТО и вовсе прошла в 2018 году, и с тех пор надежда на восстановление связей только угасала.

Комментируя интерпретацию последнего обострения среди представителей Североатлантического альянса, директор РСМД предположил: ход министра иностранных дел России Сергея Лаврова используют как «удобный повод свалить вину за разрыв отношений» на Москву. Кортунов предсказал, что с подобным заявлением вскоре выступит генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Лавров объявил о приостановке миссии России при НАТО ранее 18 октября. Он объяснил, что такое решение было принято в ответ на действия альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке. Кроме того, в НАТО решили упразднить должности еще двоих дипломатов. Таким образом в миссии остались бы работать 10 вместо 20 представителей России.

Теперь Россия будет контактировать с альянсом через одного из послов РФ в Бельгии. Министерство предложило альянсу выбрать одного из послов стран-членов НАТО для выполнения аналогичных функций в Москве.