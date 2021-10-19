США и Япония обсудили запуски ракет КНДР

Представители правительств Японии и США по КНДР в ходе телефонного разговора обсудили очередные ракетные испытания, который Пхеньян произвел в ночь с 18 на 19 октября, а также договорились о дальнейшем взаимодействии по данному направлению, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Киодо.

Подробности беседы, а также имена участников диалога пока не уточняются​​​.

Ранее газета Ренхап сообщила, что Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Уточняется, что была выпущена одна ракета недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо. В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов о возможном запуске Пхеньяном баллистической ракеты.

Информацию позже подтвердил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Южной Кореи. Власти Японии в свою очередь создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды. По данным телеканала NHK, на который ссылается РИА Новости, заседание глав ответственных министерств началось в 10:30 по местному времени (4:30 мск). Кисида заявил, что поручил обеспечить сбор данных и безопасность судов.