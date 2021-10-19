КНДР запустила два неопознанных снаряда в Японском море

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейскую газету Ренхап, которая приводит заявление Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

В ответ береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов. В нем говорится о возможном запуске Северной Кореей баллистической ракеты.

1 октября КНДР заявила об испытании новой зенитной ракеты. Испытательный запуск недавно разработанной зенитной ракеты прошел в четверг, 30 сентября. Сообщается, что целью испытания было подтверждение «практичности эксплуатации пусковых установок, детекторов и боевых командных машин», а также боевых характеристик ракеты.