Новая форма северокорейских парашютистов напомнила костюм Капитана Америки

Новую форму парашютистов военно-воздушных сил Корейской народной Армии (КНДР) сравнили с костюмом супергероя из комиксов. Об этом сообщает Reuters.

Северокорейский парашютист обратил на себя внимание журналистов после фотографии с лидером страны Ким Чен Ыном. На снимке парашютист выделяется среди военных мундиров своим ярко-синим обтягивающим костюмом с красными вставками. Подобная форма напоминает костюм, который носит герой комиксов Капитан Америка.

«Первоклассный парашютист продемонстрировал навыки приземления и развевал в октябрьском небе красный партийный флаг», — пишет северокорейское информационное агентство KCNA.

Ранее майку с изображением Ким Чен Ына заметили на кадрах северокорейского телевидения у дирижера оркестра на открытии военной выставки в Пхеньяне. Она была выполнена в черно-белых тонах. В Южной Корее предположили, что появление подобных маек связано с попытками КНДР представить себя «нормальной страной» перед международным сообществом на фоне зашедших в тупик переговоров с США о ядерной проблеме.