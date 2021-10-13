Северокорейские спецназовцы показали умение крушить бетон и гнуть железо

Спецназовцы Северной Кореи продемонстрировали лидеру страны Ким Чен Ыну умение крушить бетон, гнуть железные прутья и лежать на гвоздях. Соответствующее видео, появившееся в эфире центрального телевидения КНДР, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Как отмечается, кадры были сняты на церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне, куда прибыл северокорейский лидер. Перед трибунами, где он расположился, военные устроили шоу с демонстрацией своих умений. В частности, они показали, как используют приемы тхэквондо, разбивают головой и руками бетонные блоки, черепицу и кирпичи, а также перепрыгивают через автомобиль.

Кроме того, в ролике запечатлели момент, как один из солдат с обнаженным торсом лежит на гвоздях в то время как другой разбивает кувалдой расположенный на животе первого бетонный блок. Аналогичный трюк был проделан, когда боец лежал на битом стекле. Также спецназовцы продемонстрировали, как они гнут металлические прутья и разрывают железные цепи.

При этом Ким Чен Ын, находясь на трибуне, аплодировал и улыбался, глядя на происходящее.

Ранее в октябре сообщалось, что в КНДР впервые заметили майку с портретом лидера страны Ким Чен Ына. Отмечалось, что в нее был одет дирижер оркестра, выступавшего на открытии военной выставки в Пхеньяне.