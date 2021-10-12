Высокопоставленный перебежчик из КНДР поделился тайнами режима Ким Чен Ына

Перебежчик из КНДР поделился тайнами режима Ким Чен Ына и рассказал, что страна живет террором, наркоторговлей и оружием. С высокопоставленным военным, сбежавшим из Северной Кореи, поговорила «Русская служба Би-би-си».

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Бывший старший полковник Ким Кук Сон (имя изменено) 30 лет работал на северокорейскую разведку и сбежал из страны в 2014 году. Он рассказал, как подсылал убийц к критикам режима, участвовал в создании нарколаборатории, чтобы добывать средства «для дела революции», а также о продаже оружия странам Ближнего Востока и Африки.

По словам Ким Кук Сона, разведка КНДР проникла почти во все государственные учреждения Южной Кореи. Он отметил, что основная цель стратегии в отношении республики — «политическое подчинение». Старший полковник рассказал, что некоторым северокорейским агентам в течение нескольких лет удавалось работать в Голубом доме (резиденция и канцелярия президента Южной Кореи) и оставаться незамеченными.

Бывший военный также сообщил, что именно по инициативе Ким Чен Ына он создал группу ликвидаторов для тайного устранения политических оппонентов и перебежчиков. Первым заданием группы, руководителем которой стал старший полковник, было убийство сбежавшего на Юг правительственного чиновника Хван Чжан Ёпа. По мнению Ким Кук Сона, так молодой наследник старался продемонстрировать свою решительность и сделать подарок больному отцу Ким Чен Иру, который перенес инсульт. «Терроризм был и остается в Северной Корее инструментом политики и охраны высочайшего достоинства Ким Чен Ира и Ким Чен Ына», — заявил он.

Высокопоставленный перебежчик поделился информацией и об источниках дохода правящей семьи и всего режима. Ким Кук Сон сообщил, что во время «трудного похода» — катастрофического голода в Северной Корее в 1990-х годах — ему поручили создать тайный валютный «революционный фонд» за счет продажи наркотиков.

«Получив задание, я привез в страну трех иностранных специалистов и с их помощью создал на территории учебного лагеря под кодовым названием "715-й офис связи" лабораторию по изготовлению метамфетамина. Вырученные доллары считались личным подарком Ким Чен Ыну», — рассказал он.

Ким Кук Сон также сообщил и о других способах получения государством прибыли. Так КНДР нелегально поставляла оружие Ирану и продавала военные технологии государствам, находящимся под санкциями, или странам в состоянии гражданской войны.

«За те годы, что я живу здесь [в Южной Корее], Северная Корея нисколько не изменилась и продолжает проводить стратегию, к которой я и сам приложил руку. Это мой последний долг (раскрытие информации о режиме в КНДР — прим. «Ленты.ру»). Я хочу помочь моим братьям на Севере избавиться от диктатуры и вкусить свободы», — заключил Ким Кук Сон.

Ранее Ким Чен Ын захотел улучшить жизнь северокорейцев. Глава государства призвал руководство на всех уровнях «служить людям как богу». Он уточнил, что чиновники должны слышать мнение людей и понимать, не доставляют ли они им неудобства своими действиями. Ким Чен Ын заявил, что партия намерена продвигать пятилетний план по развитию народного хозяйства, чтобы как можно скорее обеспечить население продуктами питания и жильем.