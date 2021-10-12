Раскрыто тайное увлечение Ким Чен Ына

Британские журналисты раскрыли тайное увлечение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которым он занимался во время длительного отсутствия в публичном пространстве. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, политик изучал концепции двух новых туристических направлений, а также начал разрабатывать дизайн бутылок, грузовых кораблей, логотипов компаний и школьной формы. Отмечается, что об этом факте свидетельствуют новые снимки Ким Чен Ына, на которых он запечатлен с блокнотом в руках на выставке промышленного дизайна в Пхеньяне.

Согласно материалу, в прошедшем мероприятии принимали участие художники Северной Кореи, которые представили общественности собственные разнообразные дизайн-проекты. Журналисты проанализировали фотографии с выставки и выяснили, что лидер страны провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

Ранее в октябре Ким Чен Ын сменил стрижку и прослыл Аль Пачино. Фотографы засняли его на заседании Верховного народного собрания КНДР. На размещенных изображениях видно, что политику зачесали волосы назад и зафиксировали их гелем. Кроме того, он перестал сбривать виски, оставив короткие волосы по бокам. Пользователи сети сравнили его новую прическу со стрижкой актера Аль Пачино в фильме «Крестный отец» 1972 года.