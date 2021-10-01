Ким Чен Ын сменил стрижку и прослыл Аль Пачино

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил прическу и стал предметом обсуждений в соцсетях

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сменил прическу и стал предметом обсуждений в социальных сетях. Соответствующие высказывания, в частности, появились в Twitter.

Ким Чен Ын впервые предстал перед публикой в новом образе на заседании Верховного народного собрания КНДР. На размещенных кадрах видно, что политику зачесали волосы назад и зафиксировали их гелем. Кроме того, он перестал сбривать виски, оставив короткие волосы по бокам.

Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности Ким Чен Ына, из-за чего в Twitter он вскоре прослыл американским актером Аль Пачино, который снимался с упомянутой стрижкой в фильме «Крестный отец» 1972 года.

«Отсылка к облику Аль Пачино, кстати, весьма читаемая», «Сменивший прическу Ким Чен Ын стал похож на Аль Пачино», «Ким Чен Ын сменил стрижку-площадку на зачесанные назад волосы и стал похож на Аль Пачино в роли крестного отца», «Ким Чен Ын решил закосить под Аль Пачино и сменил прическу», — высказывались юзеры.

В августе появилась информация о том, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения. Известно, что за несколько месяцев до этого резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало слухи о его болезни.

