Пластический хирург объяснил изменения во внешности Ким Чен Ына

Резкие изменения во внешности лидера Северной Кореи Ким Чен Ына могли произойти в результате работы косметологов, а также специалистов по питанию и диетологии. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал пластический хирург Тигран Алексанян. Он также добавил, что не видит следов хирургического вмешательства, но внешность политика могли изменить с помощью специального оборудования.

Ким Чен Ын появился на военном параде, который прошел в ночь на 9 сентября в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания КНДР. Пользователей сети удивили перемены во внешности главы Северной Кореи — на опубликованных кадрах он выглядит не только сильно похудевшим, но и помолодевшим на несколько лет. По мнению Алексаняна, хирургия здесь ни при чем.

«Я думаю, что, во-первых, он, конечно, хорошо похудел, с ним поработали профессиональные специалисты в области диетологии, правильного питания. Также не обошлось без вмешательства косметологов, в том числе работающих в аппаратной косметологии — имеются ввиду специальные аппараты для безоперационной подтяжки лица. Следов же хирургического вмешательства я не вижу», — сказал Алексанян.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид Ким Чен Ына после его похудения. За несколько месяцев до этого резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало слухи о его болезни.