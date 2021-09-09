Похудевший Ким Чен Ын появился на военном параде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на военном параде, который прошел в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».

По данным источников агентства, продолжительность парада составила около часа, при этом в ходе него не было продемонстрировано никаких новых образцов стратегического вооружения. Число задействованных в нем участников также было относительно невелико. Как отметил один из собеседников «Рёнхап», по всей видимости, мероприятие было обращено в первую очередь к местным жителям, а не к международному сообществу, несмотря на то, что стало первым военным парадом, проведенным в КНДР после инаугурации нынешнего президента США Джо Байдена.

Отмечается, что сам Ким Чен Ын не выступил с официальной речью в ходе парада — вместо него к собравшимся обратился секретарь Рабочей партии Кореи Ри Иль Хван. При этом появление северокорейского лидера все равно привлекло внимание, в том числе зарубежных СМИ, в первую очередь — из-за изменившегося внешнего вида политика. На опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) фотографиях с мероприятия Ким Чен Ын запечатлен сильно похудевшим.

Западные издания также обратили внимание на то, что лидер КНДР сменил костюм в стиле создателя КНР Мао Цзэдуна на светлый костюм в европейском стиле с галстуком. При этом, как отметил Telegram-канал «Военный обозреватель», изменения во внешности политика снова вызвали подозрения о том, что вместо него на параде мог присутствовать его двойник.

В августе сообщалось, что жителям Северной Кореи запретили обсуждать здоровье и внешний вид национального лидера Ким Чен Ына после его похудения. За несколько месяцев до этого резкое похудение северокорейского лидера спровоцировало слухи о его болезни.