Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены образа

The Sun: после того, как Ким Чен Ын сбросил вес, его заподозрили в использовании двойника

После того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал появляться на публике сильно похудевшим, его заподозрили в использовании двойника. Об этом сообщает газета The Sun.

«Смена образа» главы КНДР ранее спровоцировала слухи о его тяжелой болезни. Однако теоретики заговора пошли дальше и после появления фотографий Ким Чен Ына с военного парада, начали заявлять о существовании двойника.

При этом на Reddit, где развернулось обсуждение на тему двойника Ким Чен Ына, мнения разделились: большая часть пользователей посчитала, что политик просто постройнел.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян объяснил «Ленте.ру», что скорее всего изменения во внешности Ким Чен связаны с работой косметологов и диетологов. Он также допустил использование специальных аппаратов для безоперационной подтяжки лица.

9 сентября похудевший северокорейских лидер появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. На кадрах, опубликованных с мероприятия, Ким Чен Ын выглядит похудевшим и помолодевшим на несколько лет. Перемены в его внешности впечатлили пользователей социальных сетей.