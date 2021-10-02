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Ким Чен Ына заподозрили в использовании двойника из-за смены образа

The Sun: после того, как Ким Чен Ын сбросил вес, его заподозрили в использовании двойника
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Фото: Reuters

После того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начал появляться на публике сильно похудевшим, его заподозрили в использовании двойника. Об этом сообщает газета The Sun.

«Смена образа» главы КНДР ранее спровоцировала слухи о его тяжелой болезни. Однако теоретики заговора пошли дальше и после появления фотографий Ким Чен Ына с военного парада, начали заявлять о существовании двойника.

При этом на Reddit, где развернулось обсуждение на тему двойника Ким Чен Ына, мнения разделились: большая часть пользователей посчитала, что политик просто постройнел.

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Ранее пластический хирург Тигран Алексанян объяснил «Ленте.ру», что скорее всего изменения во внешности Ким Чен связаны с работой косметологов и диетологов. Он также допустил использование специальных аппаратов для безоперационной подтяжки лица.

9 сентября похудевший северокорейских лидер появился на военном параде в честь 73-й годовщины основания КНДР. На кадрах, опубликованных с мероприятия, Ким Чен Ын выглядит похудевшим и помолодевшим на несколько лет. Перемены в его внешности впечатлили пользователей социальных сетей.

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