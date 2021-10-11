Лидер КНДР Ким Чен Ын захотел улучшить жизнь северокорейцев. Он заявил, что власти страны должны сделать улучшение условий для граждан приоритетными, передает ТАСС со ссылкой на агентство KCNA.

В ходе выступления по случаю 76-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) глава государства призвал руководство на всех уровнях «служить людям как богу». Он уточнил, что чиновники должны слышать мнение людей и понимать, не доставляют ли они им неудобства своими действиями.

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Ким Чен Ын заявил, что партия намерена продвигать пятилетний план по развитию народного хозяйства, чтобы как можно скорее обеспечить население продуктами питания и жильем. Он также рассказал об основных партийных достижениях за минувшее десятилетие, не упомянув однако отношения с Южной Кореей и США.

Ранее лидер Северной Кореи отверг предложение о диалоге от США, назвав его прикрытием враждебности. Он подчеркнул, что действия Соединенных Штатов «не более чем фасад, позволяющий обмануть международное сообщество и прикрыть свои враждебные действия». По его мнению, отношение американской стороны к КНДР совсем не изменилось.

