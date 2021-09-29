Ким Чен Ын отсутствовал на открытии сессии парламента Северной Кореи

В Северной Корее открылась сессия Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦТАК.

По информации агентства, лидер страны Ким Чен Ын отсутствовал на церемонии открытия сессии парламента КНДР. Мероприятие посетили высокопоставленные госслужащие, в числе которых председатель президиума ВНС Чхве Рен Хэ и премьер-министр Северной Кореи Ким Док Хун.

Отмечается, что работа сессии была сосредоточена на внутриполитических вопросах. Депутаты обсудили ряд законопроектов, среди которых законопроекты о развитии города и округа и об образовании для молодежи. Помимо этого, были рассмотрены поправки к закону о плане национальной экономики.

Ранее стало известно, что академия оборонных наук КНДР испытала гиперзвуковую ракету «Хвасон-8». Власти страны заявили, что разработка гиперзвуковой ракеты — одна из пяти первоочередных задач пятилетнего плана развития стратегического оружия, оборонной науки и системы вооружений. Эксперты назвали испытания новых ракет в Северной Корее попыткой привлечь внимание США.