Появилось новое фото северокорейского гибрида «Арматы» и «Абрамса»

В Северной Корее снова показали танк собственного производства, который эксперты ранее посчитали своеобразным гибридом российского танка Т-14 «Армата» и американского M1 «Абрамс» (M1 Abrams). Новый снимок боевой машины, опубликованный Центральным телеграфным агентством (ЦТАК) КНДР, показало южнокорейское агентство «Рёнхап».

Появившееся фото было сделано в ходе открытия выставки развития государственной обороны «Самооборона — 2021», приуроченной к 76-й годовщине основания Трудовой партии Кореи (ТПК). Торжественная церемония состоялась 11 октября в Пхеньяне.

На опубликованных кадрах можно увидеть танк, который установлен в левой части сцены. На одном из снимков на его фоне также запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который выступил на открытии выставки с речью, а затем осмотрел представленное на ней вооружение.

Впервые Северная Корея продемонстрировала свой новый основной боевой танк в 2020 году на военном параде по случаю 75-летия основания ТПК. Никакой конкретной информации о технических характеристиках новой модели северокорейская сторона не публиковала, однако западные эксперты заявили, что танк КНДР напоминает сразу несколько боевых машин других стран.

Так, The National Interest писало, что по конструкции шасси северокорейский танк сильно напоминает российскую «Армату», а также отчасти — китайский VT-4, известный также как MBT-3000. Кроме того, специалисты отмечали, что башня машины из КНДР спроектирована аналогично башне американского M1A2 Abrams. В то же время установленная на северокорейской модели защита имеет определенное сходство с комплексом активной защиты «Афганит», которым оснащается «Армата».

