Модернизированный танк Т-64БМ2 показали на видео

В сети появился обзор модернизированного украинского танка Т-64БМ2. Особенности машины показали на видео, об этом сообщает «Российская газета».

Танк Т-64БМ2 является модернизацией украинского БМ «Булат», который базируется на советском Т-64Б. Главной особенностью машины стал двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 лошадиных сил.

Новый силовой агрегат повысил динамику танка, но его установка потребовала изменений в корпусе Т-64БМ2. Так, машина получила измененное моторно-трансмиссионное отделение, а высота погона башни по отношению к корпусу увеличилась.

Защищенность машины увеличили с помощью дополнительных бронированных плит и встроенной динамической защиты. Также в машине изменили расположение советских гранатометов системы «Туча».

Издание отмечает, что Т-64БМ2 получил новый прицел-дальномер 1Г46, который впервые применили на советских танках Т-80У и Т-80УД. Новый агрегат работает с датчиком ветра от базовой модели танка. Также машину оснастили камерой заднего вида и новыми средствами связи.

Ранее в сети появилось видео с танком Т-72МП. Модификацию советского Т-72 разрабатывали для экспортного рынка, но машина оказалась невостребованной.