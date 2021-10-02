Стало известно о новом покрытии российских боевых машин

Боевые машины российской армии получат новое покрытие, которое станет менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта. Разработка уже проходит испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что опытный образец маскировочного покрытия-хамелеона создали на основе электрохромных материалов. Оно меняет цвет, опираясь на окружающий ландшафт. В данный момент покрытие испытывают на макетах техники: новую разработку станут использовать для бронетехники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и другие машины.

«Скорость реакции маскировки на изменения среды составляет доли секунды. Если, допустим, танк стоял в поле и покрытие имело раскраску одного типа, а потом он сменил позицию и оказался на фоне ландшафта другого типа, то покрытие будет менять цвет и структуру камуфляжа на всем участке его движения», — рассказал источник агентства.

Однако покрытие-хамелеон помешает эффективной работе телевизионно-оптических приборов противника, а также прицельно-навигационных комплексов наземной техники. «Из-за того, что техника будет сливаться с ландшафтом, будет идти срыв автоматического сопровождения», — объяснил собеседник РИА Новости.

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