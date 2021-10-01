В России назвали особенности новой БМП

БМП с модулем «Эпоха» получила два типа ракет и современную систему управления огнем

На учениях «Запад-2021» в России испытали новую БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Машина получила два типа ракет и современную 'ktrсистему управления огнем (СУО). Военный эксперт Алексей Хлопотов назвал «Известиям» особенности новой машины, которые помогут сохранить экипаж.

Эксперт отметил, что боекомплект новой машины вынесен за пределы боевого отделения. Он подчеркнул, что такое решение позволит сохранить жизнь экипажа в бою. К преимуществам Б-19 Хлопотов также отнес систему управления огнем, которая обеспечивает гибкость применения арсенала машины.

Издание отмечает, что экипаж Б-19 находится внутри десантного отделения БМП-3. Оператор машины получил современное оборудование для поиска и идентификации целей. Более того, СУО может рекомендовать, какие боеприпасы использовать для поражения обнаруженной цели.

Еще одной особенностью машины стал комплекс «Булат», который дополняет пусковые установки противотанковых управляемых ракет «Корнет». Ракеты комплекса позволяют поражать незащищенную технику и живую силу противника без использования «Корнетов», предназначенных для уничтожения тяжелой бронетехники. Боеприпасы «Булата» могут поражать наземные и низколетящие воздушные цели на расстоянии до 3 километров.

В основе Б-19 лежит шасси БМП-3 в котором стандартную башню заменили необитаемым боевым модулем «Эпоха». Основным орудием машины стал автомат калибра 57 миллиметров, который дополняет два типа ракет. «Известия» отмечают, что БМП Б-19 может поражать цели в любое время суток и в любых погодных условиях.

В сентябре польское издание Defence24 назвало российскую БМП Б-19 «незаметной революцией». Авторы отметили набор вооружения Б-19 и систему автоматизированного поиска, распознавания и сопровождения целей.