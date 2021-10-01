В США не поверили в российскую «Армату»

19FortyFive: сомнительно, что российская Т-14 «Армата» была в Сирии

Американское издание 19FortyFive не поверило в то, что российские военные говорят о Т-14 «Армата».

«Сомнительно, что новая машина была развернута в Сирии в 2020 году. Если она и вошла на ближневосточный театр военных действий, то, вероятно, не участвовала в боевых действиях. Русские также хвастались новой тактикой применения бронетехники, разработанной в Сирии, которую, как ожидается, сможет использовать Т-14. Однако танковых экспертов эта "новая" тактика не впечатлила», — говорится в публикации.

Издание из США отмечает, что основная пушка российского танка «может быть лучше, чем [аналогичное орудие] у немецкого Leopard 2».

«Между тем программа американских танков M1 Abrams развивалась и во время разработки Т-14. Новые варианты Abrams будут иметь лазерные дальномеры, цветные камеры и системы предупреждения о лазерном облучении. Таким образом, задержки с Т-14 позволили американцам наверстать упущенное, и обоим танкам по-прежнему придется постоянно совершенствовать способ определения и уничтожения целей, а также улучшать возможности по стрельбе, передвижению и связи», — уверяет 19FortyFive.

Издание допускает, что российский танк является не элементом «настоящей игры», а всего лишь «бумажным тигром».

В марте директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заметил, что в будущем Т-14 «Армата» станет более грозным оружием, чем Т-90М «Прорыв». Эксперт отметил, что Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в частности, имеют одинаковый многослойный башенный модуль со 125-миллиметровым орудием. Михайлов уверен, что вторая машина, «боевая машина сегодняшнего дня», предвосхищает появление первой, «танка будущего».

В феврале газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, сообщила, что Т-14 «Армата» на поле боя будет использоваться в качестве штаба.

В июле 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов отмечал, что вооруженные силы страны не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.