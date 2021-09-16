На базе «Арматы» создадут тяжелую скорострельную САУ

На базе платформы «Армата» создадут тяжелую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что новая установка нужна России для превосходства над сопоставимым противником. В настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

«В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе "Армата" в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном «Уралвагонзавод» разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» показали доработанный российский танк Т-14 «Армата». В частности, оказалось, что масса Т-14 «Армата» составляет 55 тонн, а не 48, как «ранее указывалось во многих неофициальных источниках». «Также были обнародованы данные о размерах: длина составляет 10,8 метра, ширина — 3,9 метра, а высота — 3,3 метра», — сообщила «Российская газета».