Россия показала доработанную Т-14 «Армата»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» показали доработанный российский танк Т-14 «Армата». Соответствующее видео с мероприятия опубликовала «Российская газета».

Издание обратило внимание на сопроводительную информацию, опубликованную на стоящих рядом с танком щитах. В частности, оказалось, что масса Т-14 «Армата» составляет 55 тонн, а не 48, как «ранее указывалось во многих неофициальных источниках».

«Также были обнародованы данные о размерах: длина составляет 10,8 метра, ширина — 3,9 метра, а высота — 3,3 метра», — сообщила газета.

Издание отмечает, что «в текущем году на форум привезли боевую машину, прошедшую некоторые доработки». «Например, она получила новые усиленные опорные катки, аналогичные тем, что имеются у бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16, которая проходит испытания на полигоне в Кубинке», — заявили авторы материала.

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В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация отгрузила первую партию танков Т-14 «Армата» в российские войска. В том же месяце замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что до конца текущего года российская армия получит 20 танков Т-14 «Армата». По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаила Осыко, на новых танках «будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина».

В январе прошлого года американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы (ВС) России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей. «Военные аналитики указывают на проблемы с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом Т-14 наряду с другими как причину очередных задержек», — утверждалось тогда в публикации.